Предсказан рост агрессии со стороны радикальных феминисток в США и Европе

Феминизм на Западе продолжит приобретать все более радикальные формы, что, в свою очередь, приведет к росту мужененавистничества. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила профессор из загребского Института философии Ивана Скухала Карасман.

«Не исключаю, что дойдет и до нападений на мужчин», — предрекла философ. Кроме того, по ее прогнозам, представительницы радикального феминизма усилят давление на женщин, не разделяющих их взгляды.

Карасман отметила, что мизандрия (ненависть, предубеждения и предвзятое отношение к мужчинам — прим. «Ленты.ру») прямо противоречит центральной идее феминизма о создании общества, в котором мужчины и женщины равны, в котором у всех одинаковые права, привилегии, обязанности, финансовые и карьерные возможности. «Если женщина разделяет идеи мизандрии, то она ничем не лучше мужчины-сексиста. Ненависть к противоположному полу — это сексизм», — подчеркнула профессор.

В 2020 году во Франции вышло сразу две книги, продвигавшие идеи мизандрии: «Лесбийский гений» Алис Коффин и «Я ненавижу мужчин» Полин Арманж. Авторы призывают женщин не просто сместить мужчин с лидерских позиций, но и воспитать в себе ненависть к ним, исключить их из социального поля.

Радикализация феминизма стала одной из центральных тем проекта «Ленты.ру» под названием «Проблемы первого мира». Материалы объединены темой кризиса либеральных ценностей в западном мире и расколу в обществе. В них идет речь о том, как идеи свободы и всеобщего равенства превращаются в инструмент угнетения, а борьба за права одних групп людей оборачивается бесправием других.