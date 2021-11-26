В районах Татарстана появятся авторские мастерские народных промыслов

Авторские мастерские народных промыслов могут появиться в муниципальных образованиях Татарстана. Об этом в ходе 27-го заседания Госсовета РТ рассказала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, ее слова приводит информационное агентство «Татар Информ».

«Прорабатываем вопрос открытия на территории муниципальных образований авторских мастерских на льготных условиях, организации республиканской галереи для демонстрации продаж изделий», — уточнила глава республиканского ведомства, указав, что для этого требуется сформировать нормативную базу интеллектуальной собственности на художественные изделия.

Аюпова также указала, что в 2010 году в Татарстане было выявлено 11 видов развивающихся народных промыслов. При проведении анкетирования районов недавно выяснилось, что из упомянутого числа промыслов продолжают развиваться всего семь. Отмечается, что наиболее популярными являются художественная обработка дерева и металла, гончарное и керамическое производство, валяльно-войлочный промысел.

По словам министра, народные промыслы нуждаются в поддержке со стороны государства. Особенно это актуально во время пандемии коронавирусной инфекции. Аюпова настаивает на том, что действующее законодательство в сфере народных художественных промыслов республики и на федеральном уровне требует внесения коррективов.

Ранее сообщалось, что в Татарстане запустят новый экскурсионный тур по Свияжску. Известно, что первая группа отправится из Казани 27 ноября. Длительность поездки составит шесть часов.