В Татарстане запустят новый экскурсионный тур по Свияжску

Музей-заповедник «Остров-град Свияжск» запустит регулярные экскурсионные автобусные туры в Свияжск, Республика Татарстан. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева.

Известно, что первая группа отправится из Казани 27 ноября. Длительность поездки составит шесть часов. «Наш гид будет сопровождать поездку рассказом о местах, которые мы будем проезжать, и их истории», — объяснила Нуреева.

Отмечается, что экскурсоводы будут делать акцент на истории острова-града с момента его основания в 1551 году. Затем участники тура пройдутся по главным улицам с остановками в исторически значимых местах, а также посетят два монастыря, один из которых — Богородице-Успенский мужской монастырь — включен в список охраны ЮНЕСКО. Помимо этого, участники посетят временные экспозиции и выставки.

Уточняется, что в будущем новый экскурсионный тур можно будет посетить по «Пушкинской карте».

В сентябре в Свияжске состоялась премьера оперы «Лодка» композитора из Санкт-Петербурга Александра Маноцкова. Артисты выступали на причале на берегу Волги, а также на косном струге, историческом речном судне. Одиннадцатиметровое весельное судно было воссоздано специально для постановки свияжским архитектором Павлом Тиняевым.