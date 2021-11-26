Россиянам дали советы для безопасного автопутешествия зимой

Российским туристам дали советы по планированию безопасных автопутешествий по стране зимой. О подготовке автомобиля перед выездом рассказал партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто, передает ТАСС.

«Я, конечно, выступаю за автопутешествие, но в зимних условиях такая поездка по России — занятие непростое. Короткий световой день, скользкая дорога, плохая видимость, метели и бураны, низкая температура — у каждого сезона своя специфика, все это требует осторожности и подготовки», — заявил эксперт и отметил, что каждую зиму он сталкивается с людьми, которые серьезно пострадали во время длительных поездок по стране. При этом причина зачастую одна — пренебрежение подготовкой.

По его словам, перед любым путешествием на машине необходимо тщательно изучить маршрут поездки: узнать о состоянии трассы, интенсивности движения, о расположении АЗС, кафе, мест для отдыха и ночлега. При этом график передвижения следует составлять так, чтобы наиболее сложные участки проходить в течение светового дня.

Кроме того, не стоит пренебрегать бумажной картой и запасной сим-картой с бесплатным роумингом и интернетом для работы с картографией в навигаторе. Также следует заранее изучить прогноз погоды и найти номера телефонов местных служб спасения и дорожных организаций.

Что касается подготовки транспортного средства, специалист рекомендует тщательно проверить техническое состояние автомобиля: уровень жидкостей, масла, давление в шинах, состояние покрышек и фар. С собой рекомендуется взять щетку от снега, скребок от льда, саперную лопатку, фонарь, аптечку, теплые перчатки, аварийный знак, ярко-желтый жилет с катафотами и запасную канистру с топливом.

На случай возможной поломки машины Моржаретто советует иметь в поездке простейший набор инструментов и запчастей, который водитель в состоянии поменять самостоятельно, а также теплую одежду и запас еды.

«Отдельно выделю, что в случае бурана, потери видимости, при первых признаках неисправности автомобиля необходимо остановиться в ближайшем безопасном месте: у жилья, АЗС или просто в зоне, которую не заметает снегом», — подытожил он.

Ранее в ноябре эксперты туристической отрасли напомнили российским путешественникам, планирующим поездки в горы, об опасности данного вида туризма. Перед началом лыжного сезона прокуратура начала проверки мест экстремального отдыха по всей России с целью выявления и предупреждения нарушений мер безопасности.