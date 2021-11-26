В Госдуме «Северный поток-2» назвали способом сохранения немецкой промышленности

Выступая против «Северного потока-2», немецкая партия «Зеленые» пытается уничтожить промышленность Германии, считает депутат Госдумы Михаил Делягин. В разговоре с «Лентой.ру» он допустил, что остановка проекта действительно возможна — даже на финишном этапе запуск газопровода постоянно тормозится, несмотря на то, что на деле этот проект является способом сохранения промышленного потенциала страны.

Ранее сопредседатель немецкой партии «Зеленых» Роберт Хабек, который был выдвинут в качестве кандидата на пост министра экономики ФРГ, назвал газопровод «Северный поток-2» стратегическим проектом, а не коммерческим. Он также отметил, что из-за реализации проекта будет оказываться давление на Украину и усиливаться зависимость немецкой политики.

Разрушение промышленности

Делягин обратил внимание на то, что сегодня государства являются оболочками различных финансово-технологических группировок. И Германия, по его словам, не едина.

«Необходимо понимать: “Северный поток-2” нужен не России, а немецкой промышленности. Да, мы на нем зарабатываем, зарабатывает “Газпром”. Но, если этот газ пойдет на газификацию нашей страны, “Газпрому” будет не очень хорошо, а стране в целом глубоко фиолетово. Деньги, которые компания не отправит по своим трубам, отправит в Европу “Новатэк” в виде сжиженного природного газа и заработает даже больше», — объяснил политик.

Он отметил, что сохранение немецкой промышленности тем не менее стратегически полезно для Москвы: Германия поставляет в Россию продукцию машиностроения, уничтоженного и практически не восстанавливающегося внутри страны. Потому существование государства в качестве одного из промышленных центров мира выгодно для России. Тем не менее, по словам Делягина, если Германия все же пойдет по пути деиндустриализации, превратившись в новую Польшу или Молдавию, РФ просто переключится на альтернативных поставщиков из Китая, Южной Кореи, Японии, а может, и «научится что-то производить самостоятельно».

«Так что “Северный поток-2” нужен все же именно самим немцам, — подытожил Делягин. — Хотя, конечно, есть немцы, которые работают на промышленность, а есть и те, кто на внешнее управление: Штаты, Китай, есть спекулянты, есть люди, задействованные в английских геостратегических проектах, нацеленных на измельчение Европы. И, выступая против “Северного потока-2”, “Зеленые” стремятся уничтожить немецкую промышленность. И, скорее всего, им это удастся: даже на финишном этапе, когда [президент США Джо] Байден отказался вводить формальные санкции, проект тормозится. Жалко, конечно, ведь Германия вообще является родиной современной инженерии. Но у нас есть предпосылки, чтобы занять ее место».

Ранее сообщалось, что германская партия «Союз-90»/«Зеленые», до этого выступавшая против реализации газопровода «Северный поток-2», назвала неприемлемыми новые санкции США в отношении проекта.