Белорусского артиста объявили в розыск за видео про Лукашенко

СК Белоруссии объявил в розыск артиста Вячеслава Сикору за ролики в соцсетях

Следственный комитет (СК) Белоруссии объявил в розыск артиста Вячеслава Сикору за видеоролики про президента Александра Лукашенко. Об этом сообщается на сайте ведомства.

СК заявил, что в августе и сентябре 2020 года житель Могилева Сикора публиковал в соцсетях видеоролики, в которых «не стеснялся в своих высказываниях, оскорбляя президента и сотрудников правоохранительных органов», а также призывал к нарушению общественного порядка и неповиновению органам власти.

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что В.Сикора ранее являлся актером драматических театров Беларуси, а также кинорежиссером и сценаристом некоторых проектов», — сообщили в СК.

Сикора обвиняется в возбуждении социальной вражды, клевете, оскорблении президента и публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением служебных обязанностей. Ему выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Однако мужчина скрылся от органов уголовного преследования до возбуждения уголовного дела и в настоящее время объявлен в международный розыск», — заключили в СК.

Ранее сообщалось, что арестованный блогер Сергей Тихановский, муж бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, написал песню под названием «Этот путь» про борьбу с Лукашенко. Ее исполнил музыкант Kosmas.