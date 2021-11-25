Муж Тихановской написал в тюрьме песню про борьбу белорусов с Лукашенко

Находящийся в заключении блогер Сергей Тихановский, муж бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, написал песню под названием «Этот путь» про борьбу белорусов с режимом Александра Лукашенко. Ознакомиться с композицией, которую исполнил музыкант Kosmas, можно на YouTube.

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«Эта песня — вместо его [Тихановского] последнего слова в суде», — пишут авторы Youtube-канала «Страна для жизни».

В песне поется про трагичные события, которые произошли до, во время и после президентских выборов в Белоруссии. В частности, несколько куплетов посвящено погибшим и пострадавшим от действий белорусских силовиков, а также находящимся в тюрьме участникам массовых акций протеста. В композиции Тихановский также призвал белорусов не сдаваться и продолжать противостояние с действующей властью ради свободы и соблюдения гражданских прав.

Сергей Тихановский находится в СИЗО с мая 2020 года. Он планировал баллотироваться в президенты Белоруссии, однако его инициативную группу не зарегистрировали. На одном из пикетов по сбору подписей оппозиционера задержали и обвинили в применении насилия в отношении сотрудников милиции.

В марте 2021 года Тихановскому были предъявлены обвинения в подготовке и организации массовых беспорядков, а также разжигании социальной вражды. Суд над блогером состоялся в закрытом режиме 24 июня, оглашение приговора назначено на 14 декабря.