Тихановская предложила ЕС стратегию избавления от «вируса диктатуры» Лукашенко

Страны Европейского союза (ЕС) должны быть более решительными в своих действиях по отношению к официальному Минску и в поддержке белорусского народа. С таким призывом с трибуны Европарламента выступила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

По ее словам, необходимо продолжать оказывать давление на действующего белорусского лидера Александра Лукашенко, чтобы добиться каких-либо результатов в процессе демократизации белорусского общества. Оппозиционер напомнила, что в Белоруссии уже 882 человека признаны политзаключенными, а сам режим использует беженцев для шантажа западных стран.

«Неужели мы забыли трагические уроки европейской истории? О том, что попытки потворствовать тирану не успокаивают, а только подстегивают его», — сказала Тихановская. В этой связи политик также предложила ЕС стратегию избавления от «вируса диктатуры» Лукашенко. По ее мнению, наиболее эффективными мерами будут дипломатическая изоляция Минска, новые санкции и расширение программы помощи гражданскому обществу.

Ранее Тихановская призвала главы МИД стран Евросоюза воздерживаться от любых контактов с Минском до тех пор, пока власти Белоруссии не освободят всех политзаключенных. Она также добавила, что не видит смысла во взаимодействии с режимом Лукашенко, поскольку ему «нельзя доверять».