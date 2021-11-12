Тихановская напомнила белорусам о годовщине убийства Романа Бондаренко

Белорусский оппозиционный политик Светлана Тихановская в Telegram призвала белорусов не забывать о резонансном убийстве минчанина Романа Бондаренко. Год назад неизвестные люди в одном из дворов Минска избили мужчину и увезли его в неизвестном направлении. Позже Бондаренко скончался в больнице.

Тихановская предложила белорусам провести траурную акцию в честь погибшего: присоединиться к общенациональной минуте молчания, поставить лампадку или повесить ленточку во дворе, выключить свет и зажечь свечи в доме.

Оппозиционный политик также назвала имена людей, предположительно, причастных к гибели Бондаренко. Согласно расследованию организации BYPOL, это белорусские спортсмены и сотрудники белорусских силовых структур. Официально виновные в убийстве Бондаренко не установлены, по версии следствия, мужчина погиб в результате драки.

«Но мы дождемся справедливого, честного и открытого суда над причастными к делу Ромы — и многим другим преступлениям. Мы также не забудем имена наших героев и поступков, которые навсегда сделали их героями», — написала Тихановская.

Конфликт в минском дворе с неофициальным названием «Площадь Перемен» случился 12 ноября 2020 года. По словам очевидцев, во двор, который стал одним из центров притяжения для несогласных с результатами президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года, приехали неизвестные люди и стали снимать бело-красно-белую символику протестующих. Роман Бондаренко вышел на улицу и попросил их не снимать флаги — в ответ его несколько раз ударили, схватили и увезли в неизвестном направлении. Позже Бондаренко доставили в больницу из Центрального РОВД Минска, где он и скончался.

Новость о гибели Бондаренко вызвала большой резонанс — люди тысячами вышли на улицы на памятные акции, а место задержания мужчины стало народным мемориалом. Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично поручил прокурору взять дело под контроль.