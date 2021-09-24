Бойцов СОБР обвинили в убийстве белорусского протестующего

Объединение бывших белорусских силовиков ByPol опубликовало на YouTube расследование, в котором обвинило бойцов СОБР в убийстве жителя Минска Романа Бондаренко, погибшего при задержании в ноябре прошлого года.

По данным ByPol, первым применил физическое насилие инструктор по спецподготовке СОБР Дмитрий Шакута. Затем старший прапорщик Евгений Тимановский перед погрузкой Бондаренко в микроавтобус умышленно ударил его головой о землю.

Задержанный находился в машине более 20 минут, после чего его в тяжелом состоянии передали бойцам ОМОН, которые решили, что мужчина пьяный. Соответственно, в круг подозреваемых в причастности к смерти протестующего должны быть включены старший группы СОБР капитан Сергей Сарман, водитель Сергей Антюфеев, прапорщики Олег Буйкевич и Роман Савенко, отмечается в расследовании.

ByPol опубликовал аудиозапись телефонного разговора, на которой, как утверждается, командир минского ОМОН Дмитрий Балаба говорит начальнику столичной милиции Михаилу Грибу: «Наши его пальцем не трогали».

Вместе с тем опубликованы записи предполагаемых разговоров Балабы и командира взвода ОМОН Руслана Кулешова. Из них следует, что Кулешов по приказу Балабы дал ложные показания о том, что его бойцы якобы нашли Бондаренко на остановке.

17 сентября генпрокуратура Белоруссии сообщила, что расследование убийства Бондаренко приостановлено: правоохранителям «не удалось» найти причастных к его смерти.

31-летний Роман Бондаренко умер 12 ноября 2020 года в больнице, куда был госпитализирован с многочисленными травмами из Центрального РУВД. Жители одного из домов Минска рассказывали, что накануне к ним во двор приехали неизвестные люди в масках и начали снимать протестную символику. Бондаренко вместе с другими жильцами вышел спросить, что происходит. Человек в маске толкнул его так, что мужчина ударился головой о землю. Затем Бондаренко «профессионально задержали» и увезли.