В Минске приостановили расследование дела об убийстве протестующего

Расследование уголовного дела об убийстве во дворе своего дома белорусского протестующего Романа Бондаренко официально приостановлено. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщила Генеральная прокуратура страны.

Как отмечает ведомство, правоохранителям «не удалось» найти причастных к смерти 31-летнего мужчины. «После приостановления производства по делу принимаются меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого», — говорится в сообщении.

Бондаренко 12 ноября умер в больнице, куда был госпитализирован с многочисленными травмами из Центрального РУВД. По сообщениям очевидцев, накануне во двор, где жил мужчина, приехали неизвестные в масках и начали снимать протестную символику. Предположительно, это были силовики в штатском. Бондаренко вышел спросить, что происходит, после чего его повалили на землю, начали избивать ногами и увезли в отделение.

Позже милиция заявила, что погибший был пьян и сам ударился об асфальт головой. Журналистку портала Tut.by Екатерину Борисевич и лечащего врача мужчины Артема Сорокина, которые подтвердили отсутствие алкоголя в крови Бондаренко, приговорили к тюремным срокам за разглашение медицинской тайны. На фоне трагедии протесты в Белоруссии на непродолжительный срок вспыхнули с новой силой.