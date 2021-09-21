Белорусы попросили хакеров помочь в расследовании гибели протестующего

Белорусские эмигранты на Украине устроили митинг в Одессе с целью обратиться к международной группировке хакеров-активистов Anonymous. Об этом сообщает портал Tut.by в Facebook.

По данным портала, собравшиеся захотели попросить у хактивистов помощи в расследовании преступлений в отношении участников массовых протестов в Белоруссии в августе 2020 года против результатов президентских выборов, на которых снова победил Александр Лукашенко.

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В частности, белорусы хотят найти данные о смерти протестующего Романа Бондаренко, а также рассекретить видеозаписи и иные материалы из СИЗО на улице Окрестина в Минске, куда привозили задержанных участников протеста. Все участники акции пришли в масках Гая Фокса и с плакатами «Помогите нам остановит цифровой геноцид в Белоруссии», «Мы не простим Лукашенко. Мы не забудем про пытки» и другие.

Бондаренко 12 ноября умер в больнице, куда попал с многочисленными травмами из Центрального РУВД. По сообщениям очевидцев, накануне во двор, где жил Бондаренко, приехали неизвестные в масках и начали снимать протестную символику. Предположительно это были силовики в штатском. Бондаренко вышел спросить, что происходит, после чего его повалили на землю, начали избивать ногами и увезли в отделение.

Позже милиция заявила, что погибший был пьян и сам ударился об асфальт головой. Журналистку портала Tut.by Екатерину Борисевич и врача Артема Сорокина, которые подтвердили отсутствие алкоголя в крови Бондаренко, приговорили к тюремным срокам за разглашение медицинской тайны.

17 сентября 2021 года Генеральная прокуратура Белоруссии сообщила, что расследование уголовного дела об убийстве Бондаренко официально приостановлено, так как виновники не были обнаружены.

