Песков оценил слова Лукашенко про условие переговоров с Тихановской

Президент Белоруссии Александр Лукашенко весьма красочно высказался на тему призывов к диалогу с оппозицией. Таким образом фразу главы республики в интервью «Би-би-си» оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера пояснил, что Лукашенко, вероятно, пытался заявить о категорической невозможности и отсутствии вообще какой-либо темы для разговора с бывшей кандидаткой на пост главы государства Светланой Тихановской.

«Безусловно, здесь не может идти речь о каком-то давлении. Президент Белоруссии, суверенной страны, сам определяет, с кем ему вести диалог и для чего», — заключил Песков.

22 ноября Лукашенко сообщил, что начнет вести переговоры с Тихановской, как только президент России Владимир Путин с учредителем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексеем Навальным сядут за стол переговоров.

В ответ Тихановская на брифинге по итогам прошедшей в Вене конференции, посвященной разрешению белорусского политического кризиса, призвала главы МИД стран Евросоюза воздерживаться от любых контактов с Минском до тех пор, пока власти Белоруссии не освободят всех политзаключенных. Она также добавила, что не видит смысла во взаимодействии с режимом Лукашенко, поскольку ему «нельзя доверять».