Тихановская назвала условие для диалога ЕС с Лукашенко

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская назвала условие для диалога Европейского союза (ЕС) с действующим главой республики Александром Лукашенко. Об этом она высказалась на брифинге по итогам прошедшей в Вене конференции, посвященной разрешению белорусского политического кризиса, сообщает пресс-служба политика.

Тихановская призвала главы МИД стран Евросоюза воздерживаться от любых контактов с Минском до тех пор, пока власти Белоруссии не освободят всех политзаключенных. Она также добавила, что не видит смысла во взаимодействии с режимом Лукашенко, поскольку ему «нельзя доверять».

При этом оппозиционер подчеркнула, что единственно возможным путем для разрешения политического кризиса в республике остается диалог.

Ранее Александр Лукашенко назвал свое условие для начала диалога со Светланой Тихановской. По его словам, он сделает это только после того, как президент России Владимир Путин сядет за стол переговоров с учредителем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексеем Навальным.