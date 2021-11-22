Лукашенко назвал условие для переговоров с Тихановской

Лукашенко: как только Путин начнет переговоры с Навальным, я начну их с Тихановской

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «Би-би-си» назвал условие для начала переговоров с бывшей кандидаткой на пост главы республики Светланой Тихановской.

«Я могу параллель провести. Вот как только [президент России Владимир] Путин с Навальным (Алексей Навальный — учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией) сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой начну вести переговоры», — сказал Лукашенко.

На вопрос, хотел бы он, чтобы Путин начал переговоры с Навальным, Лукашенко ответил: «Это его проблемы. Я в такие "хотелки" не играю. Для меня, если вы хотите мою точку зрения знать, Навальный — это продажный человек, и Путин с ним никогда не сядет за стол переговоров».

18 ноября, выступая на расширенном заседании коллегии МИД России, Путин призвал к диалогу между белорусскими властями и оппозицией. Он отметил, что ситуация в Белоруссии успокоилась, но проблемы есть.

Первый глава независимой Белоруссии Станислав Шушкевич заявил, что никаких переговоров быть не может, поскольку Лукашенко — незаконный президент. «А Путину пора осознать, что такая фальсификация выборов, которая была у нас, и тот протест, который был, говорит о том, что в оппозиции находится вся страна», — сказал он.

