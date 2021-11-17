В Литве обозлились из-за высоких расходов на Тихановскую

Депутат Сейма Литвы Жемайтайтис: содержание Тихановской обходится в 400 тысяч евро в год

Литва согласилась принять у себя бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, однако та даже не может элементарно сказать «спасибо». С гневной тирадой насчет высоких расходов на лидера белорусской оппозиции в республике выступил депутат Сейма Ремигиюс Жемайтайтис в Facebook.

По его словам, содержание беглой оппозиционерки обходится Литве в 400 тысяч евро в год (около 32 миллионов рублей). Парламентарий отметил, что другие эмигранты, желающие получить вид на жительство, хотя бы учат литовский язык, чего опять же нельзя сказать про Тихановскую.

«Год живет в Литве, ест за наши деньги, имеет защиту за наши деньги, мы за все платим, а эта дама даже не в состоянии сказать: "Добрый вечер, Литва! Благодарна за то, что вы сделали для меня, моего народа"», — обозлился Жемайтайтис и назвал эту ситуацию позором для всей страны. Также политик сыронизировал, предложив внести изменения в Конституцию и выдвинуть Тихановскую президентом.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в миграционном кризисе, с новой силой разразившемся у границы Белоруссии с Польшей, можно частично обвинить лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую и самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо. Беженцы идут в Европу, ориентируясь именно на их пример.