Первый глава независимой Белоруссии оценил призыв Путина к диалогу с Лукашенко

Станислав Шушкевич: у нас не может быть переговоров с незаконным президентом Лукашенко

Первый глава независимой Белоруссии, экс-председатель Верховного Совета республики Станислав Шушкевич в комментарии Bolkunets.org оценил призыв президента России Владимира Путина к диалогу между белорусской властью и оппозицией.

«Я не знаю, какую оппозицию себе подберет [президент Белоруссии Александр] Лукашенко. У нас таких переговоров быть не может, потому что у нас незаконный президент. А Путину пора осознать, что такая фальсификация выборов, которая была у нас, и тот протест, который был, говорит о том, что в оппозиции находится вся страна», — заявил Шушкевич.

При этом он полагает, что Кремль заинтересован в сохранении Лукашенко у власти, «потому что делать то, что делает он, образованные и цивилизованные люди не могут». «Начать нужно с амнистий политзаключенных, и тогда можно будет вести переговоры», — добавил Шушкевич.

В четверг, 18 ноября, выступая на расширенном заседании коллегии МИД России, Путин заявил: «Мы знаем и понимаем, что ситуация в Белоруссии хоть и успокоилась внутри страны, тем не менее проблемы есть. Мы отдаем себе в этом отчет прекрасно и, конечно, призываем к диалогу между властями и оппозицией».

При этом он заверил, что Москва продолжит линию на интеграцию с Минском.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. ЦИК объявил, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Массовые протесты в стране шли несколько месяцев. Многие оппозиционеры были арестованы или бежали из страны.