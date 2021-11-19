Раскрыты детали беседы Лукашенко и Путина

Путин и Лукашенко вновь обсудили по телефону ситуацию на границе Белоруссии со странами ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин вновь обсудили по телефону ситуацию на границе Белоруссии со странами Европейского союза (ЕС). Детали беседы раскрыл Кремль.

По данным российской стороны, лидеры двух стран отметили важность налаживания взаимодействия Минска со странами ЕС в вопросе урегулирования миграционного кризиса. Оба политика выразили серьезную озабоченность жестокими действиями польских силовиков в отношении беженцев.

Кроме того, Лукашенко рассказал Путину подробности беседы с временной исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель, а также проинформировал о шагах Белоруссии по снижению напряженности на границе с Польшей.

Также стороны коснулись вопросов российско-белорусского сотрудничества в торгово-экономической сфере. В конце разговора президенты договорились о последующих контактах.

16 ноября Путин и Лукашенко также провели телефонный разговор. Лидеры затронули тему совместных действий по обороне Союзного государства на фоне событий с толпой нелегальных мигрантов, штурмующих границу Польши. Другой темой беседы стала ситуация на Украине, а также учения Украины и США у границ России и в Черном море.

Белорусский лидер и канцлер ФРГ дважды обсудили по телефону миграционный кризис, 15 и 17 ноября. Как сообщила пресс-секретарь белорусского лидера, Лукашенко предложил Меркель призвать ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для двух тысяч беженцев, а остальных мигрантов Минск отправил бы домой. В Польше и ФРГ от данный инициативы отказались.