Путин призвал к диалогу власти и оппозиции в Белоруссии

Президент России Владимир Путин призвал власти и оппозицию в Белоруссии к диалогу. Трансляция его выступления на расширенном заседании коллегии МИД России доступна на YouTube-канале «RT на русском».

Путин заявил, что западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый повод для напряжения в регионе и давления на Минск, забывая собственные обязательства в гуманитарной сфере. Он раскритиковал действия польских силовиков, разгоняющих беженцев водометами и слезоточивым газом. При этом в 2014 году, по словам Путина, Варшава выступала против применения таких средств против митингующих на Украине.

«Да, мы знаем и понимаем, что ситуация в Белоруссии хоть и успокоилась внутри страны, тем не менее проблемы есть. Мы отдаем себе в этом отчет прекрасно и, конечно, призываем к диалогу между властями и оппозицией», — добавил Путин.

Однако он заверил, что Россия продолжит линию на укрепление связей и углубление интеграционных процессов с Белоруссией. «Будем реализовывать все 28 принятых недавно отраслевых союзных программ», — отметил Путин.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжались несколько месяцев. Первые акции жестко разгонялись с помощью спецсредств. Ряд оппозиционных политиков или активистов были арестованы или бежали из страны.