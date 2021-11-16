Лукашенко обвинил «беглых оппов» в нежелании прекращения миграционного кризиса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил оппозицию в нежелании прекращения миграционного кризиса на границе, передает БЕЛТА.

«Казалось бы, все люди уже хотят развязки этой. Только не наши мерзкие беглые оппы, которые там находятся (в Евросоюзе — прим. "Ленты.ру"). После нашего разговора с [временно исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой] Меркель они просто взбесились. Они канцлера Германии исполосовали вдоль и поперек: и такая, и сякая, и зачем тебе надо было разговаривать с этим диктатором», — заявил Лукашенко на совещании по обстановке на границе.

По его мнению, оппозиция беспокоится не о защите людей, а борьбе с властью.

«Встает вопрос: вы людей защищаете и готовы сегодня воспользоваться любой помощью или у них вопрос "рэжыма Лукашенка"? Ну да, режим Лукашенко. И с этим режимом вам придется иметь дело, господа оппы и другие, сидящие там за границей и подкармливаемые рукой Соединенных Штатов Америки прежде всего», — заключил Лукашенко.

Ранее Лукашенко раскрыл детали своего телефонного разговора с Меркель. Он заявил, что «внес предложение по развязке ситуации» на границе. «Мы пришли к единому мнению, что эскалация никому не нужна — ни Европейскому союзу, ни Белоруссии. И допустить эскалации, как бы кому-то этого ни хотелось, вплоть до горячего столкновения, мы не можем», — сказал белорусский лидер.

