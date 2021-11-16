Экс-советник правительства ФРГ заявил о победе Лукашенко над Европой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко добился своего, так как исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель признала его легитимность, заявил политолог, экс-советник правительства ФРГ Александр Рар. В разговоре с «Лентой.ру» он предположил, что только это, возможно, и нужно было Лукашенко от Запада и теперь он погонит мигрантов назад в их страны.

Лукашенко и Меркель поговорили по телефону в понедельник, 15 ноября. Разговор длился около 50 минут. Многие предположили, что Германия может использовать Лукашенко в текущем конфликте для борьбы с Польшей, которая сильнее всех тормозила «Северный поток-2». Но Рар уверен: Германия никогда не станет ни работать, ни заключать сделки с Белоруссией или Россией против Польши.

Победа для Лукашенко

«Польша — один из самых главных союзников Германии в ЕС, несмотря на разногласия по ценностным вопросам и "Северному потоку-2". Скорее всего, Германия, несмотря на то, что Меркель поняла, что надо напрямую разговаривать с Лукашенко, хочет устроить Лукашенко публичную порку, ввести против него новые санкции, наказать его за беженцев, которых он направил на ЕС. Но Лукашенко все-таки добился своего. Меркель его признала, позвонила, теперь о нелегитимности президента говорить будет в Европе невозможно», — уверен политолог.

Необходимость в прямом контакте с Лукашенко, которого до этого Европа всячески избегала, как считает Рар, возникла ввиду того, что Меркель поняла: без участия президента республики конфликт на границе не исчезнет, ей пришлось выбирать из двух зол, и она выбрала меньшее.

«Она решила отказаться здесь от морали и попытаться напрямую и быстро решить вопрос. Она подумала о людях, решила политику отложить в сторону. А Лукашенко получил статус легитимного правителя благодаря этому долгому звонку Меркель. Может, это было все, что он хотел от Запада. И теперь Лукашенко погонит этих несчастных мигрантов назад в их страны», — предположил Рар.

В начале ноября в Белоруссии на границе с Польшей и Литвой разбили палаточный лагерь мигранты из Ближнего Востока, которые пытаются попасть в Евросоюз. Запад обвиняет белорусские власти в том, что они специально завозят мигрантов к себе на самолетах и заставляют их штурмовать границу.