Генерал-майор ФСБ в отставке оценил вероятность стрельбы на польской границе

Пограничники Польши обязаны выполнять приказ и защищать свою границу от незаконного проникновения, в том числе, если придется, и силовыми методами, других вариантов у них нет, заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что однозначно оценить вероятность стрельбы на данный момент сложно, так как должно быть принято политическое решение.

Большая группа мигрантов собирается с белорусской стороны у погранперехода, вероятно, готовясь к штурму белорусско-польской границы. Польская сторона предупредила, что, в случае незаконного пересечения границы вынуждена будет применить силу.

По букве закона

Михайлов заметил, что Польша обязана была предупредить беженцев о возможности подобного разрешения ситуации. По его словам, по закону об охране государственной границы, пограничники обязаны применить силу.

«Если бы пограничникам дали команду пропустить беженцев, они моментально бы это сделали. Но польская сторона не идет на ослабление режима, потому служащие обязаны будут выполнять функции, предусмотренные законом. В данной ситуации мы пытаемся маневрировать между гуманизмом и законом, но Польша уверенно заняла сторону последнего и справедливо полагает, что пересекать ее границу никто не имеет права», — сказал военный эксперт.

Он уверен, что разрешить ситуацию в том или ином ключе способно только политическое решение, погранслужбы в любом случае будут только выполнять приказ — от них как от субъекта ситуации ничего не зависит.

«Пограничники при всем желании не могут взять на себя ответственность за перемещение через границу. Сейчас все зависит от того, как Евросоюз отреагирует на происходящее, так что ситуация довольно сложная: пограничники должны не допустить незаконного пересечения границы, тем не менее, если они применят силу, то обязательно будут осуждены. Проблема в том, что у них просто нет других вариантов», — заключил Михайлов.

С начала 2021 года на границу Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей начали стекаться люди. Кризис резко обострился 8 ноября после того, как несколько тысяч человек подошли к границе Польши с белорусской стороны. Они не покидают приграничную зону, часть попыталась попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.