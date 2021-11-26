Бывшего депутата Госдумы объявили в розыск после конфискации миллиардов рублей

Экс-депутата Госдумы Сопчука, у которого изъяли 38 млрд. руб., обвинили в отмывании денег

Следователи заочно предъявили обвинение бывшему депутату Госдумы Сергею Сопчуку, у которого конфисковали активы на 38 миллиардов рублей, по двум статьям Уголовного кодекса. После этого его объявили в международный розыск. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Экс-парламентарию вменяются статьи 289 («Незаконное предпринимательство») и 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем») УК РФ.

По версии следствия, с 2011 года Сопчук совмещал коммерческую и законодательную деятельность в нарушение закона. Чтобы скрыть это, депутат назначил руководителем своей компании доверенное лицо, но сам являлся фактическим совладельцем предприятия. Сопчук предоставил своей фирме займы на один миллиард рублей.

При осуществлении коммерческой деятельности депутат незаконно пользовался статусом представителя власти для покровительства своей фирме.

У Сопчука дома проведен обыск, изъята документация. Он объявлен в международный розыск. Решается также вопрос о его заочном аресте.

В январе сообщалось, что Сопчук незаконно занимался предпринимательской деятельностью, обманывал администрацию президента и оказывал противодействие следствию. У него конфисковали активы на 38 миллиардов рублей.

По версии прокуратуры, Сопчук как лично, так и через подконтрольные ему предприятия с 2011 по 2020 год владел ООО «Терней Золото», имеющей лицензии на разработку золотоносных месторождений «Салют» и «Приморское». При этом депутат не предоставлял полные сведения об источниках своего дохода.

Сам он считает претензии правоохранительных органов необоснованными и несправедливыми.