Губернатор Кемеровской области рассказал о состоянии выжившего горноспасателя

Найденный живым на шахте «Листвяжная» в Кузбассе горноспасатель Александр Заковряшин сейчас находится в состоянии средней тяжести, рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, сообщает РЕН ТВ.
Цивилев добавил, что сотрудника МЧС сейчас на реанимобиле вместе в врачами везут в Центр охраны здоровья шахтеров, который расположен в городе Ленинск-Новокузнецкий.
Медики диагностировали у 51-летнего Заковряшина переохлаждение и отравление продуктами горения, пояснил губернатор Свердловской области.