Путин предложил Совбезу обсудить сотрудничество со странами СНГ

На заседании Совета Безопасности президент России Владимир Путин предложил обсудить сотрудничество со странами СНГ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как и планировали, мы подробнее поговорим о всем комплексе отношений с нашими ближайшими партнерами и соседями. Имеются в виду отношения со странами СНГ», — сказал Путин.

Подчеркивается, что с докладом по данному вопросу выступит заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак. Он курирует вопросы приграничного сотрудничества и межрегиональное сотрудничество со странами СНГ.

На оперативном совещании с постоянными членами Совбеза президент также затронул тему трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Путин выразил соболезнования семьям погибших и предложил почтить память жертв минутой молчания. Также президент пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.