Российская лыжница высмеяла рекомендации МОК о трансгендерах на соревнованиях

Лыжница Степанова о допуске трансгендеров к соревнованиям: им ничего показывать не надо

Российская лыжница Вероника Степанова в своем Instagram порассуждала о новых рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) относительно допуска трансгендеров к соревнованиям.

«Теперь этим товарищам ничего показывать не надо, достаточно объявить, что он давно чувствует себя женщиной. Вы будете смотреть гонки, в которых я побегу против двухметрового бывшего Джона, ныне Кончиты?» — высмеяла ситуацию спортсменка. Она добавила, что подобные нововведения могут привести к жульничеству в погоне за медалями.

17 ноября МОК представил рекомендации в вопросе допуска спортсменов-трансгендеров на соревнования среди женщин. В них указано, что атлеты должны быть допущены вне зависимости от пола или гендерной идентичности, а подробные критерии к допуску должны разработать сами национальные федерации.

Степанова стала чемпионкой мира среди юниоров в сезоне-2020/2021. После этого лыжница была включена в состав основной сборной России на мировое первенство, а затем дебютировала на Кубке мира.