Российский лыжник выиграл первую гонку сезона на Кубке мира

Лыжник Терентьев выиграл спринтерскую гонку на Кубке мира в Руке, второе место занял Клебо

Российский лыжник Александр Терентьев выиграл спринтерскую гонку классическим стилем на этапе Кубка мира в финской Руке. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка стала первой в сезоне-2021/2022. Российский спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 31,9 секунды. На втором месте расположился норвежец Йоханнес Клебо, отставший от лидера на 1,1 секунды. Третье место занял его соотечественник Эрик Вальнес с отставанием в 2,1 секунды. Россиянин Александр Большунов не сумел попасть в полуфинал гонки.

Терентьев — двукратный чемпион зимней Универсиады 2019 года. Он побеждал в спринте на чемпионате мира U23.

27 ноября пройдет мужская гонка классическим стилем на 15 километров. Она начнется в 12:15 по московскому времени. Этап Кубка мира в Руке продлится до 28 ноября.