Россиянам рассказали о пользе платных дорог

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о пользе платных дорог, отметив, что подобная инфраструктура дает россиянам возможность сократить время в пути. Своим мнением глава Подмосковья поделился в эфире телеканала «360».

По словам Воробьева, платные дороги выступают альтернативой для жителей. В качестве примера глава региона привел трассу до Санкт-Петербурга, которая сокращает время в пути в два часа. «Ты можешь ехать по бесплатной дороге. Но если ты себе можешь позволить, если для тебя время — деньги, как говорят в народе, то, пожалуйста — пользуйся скоростными безопасными трассами», — заявил Воробьев.

Губернатор отметил, что платные дороги полезны не только для автомобилистов, но и для предпринимателей, так как они работают в этой сфере в партнерстве с государством — появляются рабочие места, развивается регион. Через два года власти планируют завершить создание дороги до центра столицы к объезду объездной дороги в Одинцово. В будущем также построят дублер Щелковского шоссе.

Ранее стало известно, что в Московской области приготовились строить платный дублер Егорьевского шоссе — одной из самых загруженных дорог региона. Концессионное соглашение планируют на строительство трассы планируют заключить до декабря 2021 года.