В Подмосковье приготовились строить новую платную трассу

В Московской области приготовились строить платный дублер Егорьевского шоссе — одной из самых загруженных дорог региона. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подмосковное министерство транспорта. Концессионное соглашение между областными властями и ООО «М.Е.Т.К.» на строительство дороги будет заключено до декабря 2021 года.

В 2019 году проект 36-километровой трассы оценивался в 32,3 миллиарда рублей. Из-за подорожания стройматериалов, инфляции и необходимости переноса коммуникаций на новом участке дороги и сетей РЖД смета выросла до 60 миллиардов рублей. Проезд одного километра по дублеру Егорьевского шоссе обойдется в 12 рублей для легковых автомобилей и от 18 до 48 рублей для грузовиков.

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Егорьевское шоссе начинается от Люберец и заканчивается в Касимове (Рязанская область). В Подмосковье шоссе с двумя полосами в каждую сторону проходит через множество населенных пунктов с перекрестками и светофорами. Власти считают нецелесообразным реконструкцию существующей дороги. В 2019 году проект дублера стал частью концепции стратегии транспортного развития Подмосковья.

Новая трасса будет иметь по две полосы в каждую сторону, начнется от Люберец, далее пойдет севернее Егорьевского шоссе, мимо сел Зюзино, Строкино, Донино и вольется в ЦКАД. Строительство завершится в 2026 году. Обсуждается вариант, при котором к 2025 году после ЦКАД появится дорога в обход Гжели, — еще один дублер Егорьевского шоссе.

Член общественного совета при подмосковском минтрансе Андрей Мухортиков считает благом строительство дублера, пусть и платного, поскольку на востоке и юго-востоке Московской области практически нет бессветофорных и не перегруженных дорог. При этом он отмечает, что тариф 12 рублей за километр для легкого автомобиля это, «мягко говоря, недешево, но лучше иметь платную альтернативу, чем не иметь никакой». По словам эксперта, построить новую дорогу полностью на бюджетные средства невозможно. «Московская область тратит в год около 40 миллиардов рублей вообще на весь дорожный ремонт, реконструкцию и строительство», — отметил Мухортиков. Регион лидирует по числу платных дорог.

Новое шоссе затрагивает важные рекреационные территории ближнего Подмосковья и местами отрезает поселки и садоводческие товарищества от ближайших к ним лесов, отметил глава лесного отдела «Гринпис России» Алексей Ярошенко. Он прогнозирует «конфликтные ситуации» при строительстве. Каждая новая магистраль оказывается большой и неожиданной проблемой для жителей и дачников, поскольку многие десятилетия Подмосковье развивалось хаотично, без учета перспектив развития транспортной инфраструктуры.

В конце октября президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым пообещал выделить десять миллиардов рублей на строительство развязок в регионе. Президент отметил, что в населенных пунктах за пределами Москвы решены не все проблемы с дорожным движением.