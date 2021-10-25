В России предложили поднять стоимость проезда по платным трассам

Минтранс предложил повысить цену за проезд по платным трассам до 5 рублей за километр

Министерство транспорта России предложило поднять стоимость проезда по платным трассам. Об этом говорится в законопроекте, вынесенном на общественное обсуждение на портале проектов нормативных правовых актов.

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В пояснительной записке к документу говорится, что для увеличения темпов строительства дорог в условиях дефицита бюджетных средств требуется пересмотр инструментов внебюджетного финансирования. Минтранс также отметил, что в среднем проезд по платным дорогам в Европе на 35,5 процента выше, чем в России, — 3,59 рубля за километр против 2,65 рубля.

Минтранс предложил повысить максимальную стоимость проезда по платным реконструированным и обустроенным «Автодором» федеральным дорогам для легковых автомобилей с 3,65 до пяти рублей за километр, по мостам и путепроводам на платных дорогах — с 21 до 29 рублей за километр. Цену за проезд по новым построенным дорогам планируют увеличить до восьми рублей за километр. Для фур, автобусов и грузовиков предусмотрены свои максимальные тарифы.

В конце октября глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил рассмотреть вопрос о введении платы за проезд фур по дорогам регионального значения. По словам Шохина, он понимает озабоченность глав регионов из-за ухода большегрузов с федеральных трасс на региональные. Таким образом водители пытаются объехать платные участки дороги, объяснил глава РСПП.