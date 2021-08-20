Названы сроки строительства участка мегатрассы Москва — Санкт-Петербург

Минтранс: участок трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург в обход Твери построят к 2027 году

В Министерстве транспорта назвали срок, к которому планируют завершить строительство участка в обход Твери мегатрассы М-11 Москва — Санкт-Петербург «Нева». Работы закончатся в 2027 году, сообщает ТАСС.

Минтранс предложил официально утвердить сроки в Транспортной стратегии страны, рассчитанной на период до 2030 года. «Строительство скоростной автомобильной дороги М-11 "Нева" на участке км 149-км 208 (обход г. Твери) будет завершено в 2027 году», — отмечено в докладе.

Подробности о высокоскоростном участке Северного обхода Твери появились в сентябре 2020 года. Тогда план проекта решили актуализировать из-за темпов развития прилегающей к Твери территории. В итоге было принято решение построить четырехполосный участок длиной более 60 километров.

Президент России Владимир Путин открыл скоростную платную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург в ноябре 2019 года. Изначально максимальная скорость движения составляла 110 километров в час, позже ее решили поднять до 130 километров в час.