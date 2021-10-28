Из главной кубышки выделят почти 26 миллиардов рублей на трассу Москва-Петербург

РБК: на достойку платной трассы М-11 из Москвы в Петербург из ФНБ выделят 25,6 млрд рублей

Из Фонда национального благосостояния (ФНБ), который называют главной кубышкой России, выделят почти 26 миллиардов рублей на завершение строительства платной трассы М-11 «Нева», соединяющей Москву и Санкт-Петербург в обход Твери. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с подготовкой проекта.

По словам собеседника издания, на достройку трассы, проектируемой госкомпанией «Автодор», необходимо около 62 миллиардов рублей, из них 25,6 миллиарда планируется выделить из ФНБ. Представитель Минтранса подтвердил изданию, что этот вариант «действительно рассматривается» и уже поддержан правительством.

Как пояснили в пресс-службе Минэкономразвития, ведомство совместно с Минфином проводит анализ проектов для оценки финансовых параметров предоставления средств ФНБ, среди них есть проекты «Автодора», параметры финансирования которых уточняются. В аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина изданию сообщили, что из федерального бюджета на проект будет выделено около 30 миллиардов рублей, однако сумму заимствований из ФНБ представитель Хуснуллина не раскрыл.

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Общая протяженность трассы М-11 составляет 669 километров, введено в эксплуатацию 610 километров. Сейчас «Автодор» завершает корректировку проектной документации на строительство ее последнего недостроенного участка — северного обхода Твери протяженностью 62,4 километра.

Ранее в Минтрансе назвали срок, к которому планируют завершить строительство участка в обход Твери мегатрассы М-11 Москва — Санкт-Петербург «Нева». Согласно докладу ведомства, работы закончатся в 2027 году.

Подробности о высокоскоростном участке Северного обхода Твери появились в сентябре 2020 года. Тогда план проекта решили актуализировать из-за темпов развития прилегающей к Твери территории. В итоге было принято решение построить четырехполосный участок длиной более 60 километров.

Президент России Владимир Путин открыл скоростную платную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург в ноябре 2019 года. Изначально максимальная скорость движения составляла 110 километров в час, позже ее решили поднять до 130 километров в час.

