В Турции рассказали о желании США развалить Россию изнутри

У США есть желание навязать Турции политику, которая не только противоречит ее интересам, но и вредит отношениям с партнерами — например, Россией. Анкаре не следует поддаваться на попытки Вашингтона оказать давление, заявил бывший начальник разведки Генерального штаба Турции, генерал-полковник Исмаил Хаккы Пекин в интервью корреспонденту «Ленты.ру» Хаялу Муаззину.

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США в том числе пытаются сделать Турцию врагом России, усиливая активность на Черном море. Кроме того, сама Анкара договорилась укрепить сотрудничество военно-морских сил в Черноморье с Киевом. Отвечая на вопрос о том, почему турецкие власти идут на такие шаги, экс-глава разведки признал: Анкара ведет неразумную политику.

«Нам нужно перейти к односторонней политике, а не к двусторонней. Чужие игры нам не нужны. США пытаются развалить Россию изнутри, постепенно пытают вынудить Турцию идти на свои условия по ослаблению Москвы», — сказал Пекин.

О том, что американской администрации не по душе политика Анкары в отношении Москвы, писал ряд экспертов. Турецкий журналист Беркан Тутар в колонке для газеты Sabah также предположил, что администрация США идет на радикальные шаги — в том числе провоцируя обвал турецкой лиры — ради того, чтобы вынудить Анкару ослабить отношения с российской стороной.