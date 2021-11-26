В Госдуме прокомментировали подготовку Британии к войне с Россией

Депутат Госдумы Виктор Соболев прокомментировал подготовку Британии к войне с Россией. Его слова приводит «Дума ТВ».

Парламентарий отметил, что военная стратегия США в отношении России уже разработана. По его словам, следуя этой стратегии, несколько государств Запада заявляют о своей готовности участвовать в боевых действиях.

Ранее стало известно, что британский генерал-лейтенант Ральф Вуддисс заявил, что Лондон создаст новые военные базы в ФРГ, Кении и Омане. Он уточнил, что переброска части войск и сотен единиц военной техники в Германию будет осуществляться в рамках преобразований в армии на случай войны с Россией.

В свою очередь в разговоре с «Лентой.ру» военный историк Борис Юлин предупредил, что, если Россия, Украина и страны НАТО не откажутся от воинственной риторики и не попытаются достигнуть компромиссов, то ситуация может накалиться и дойти до третьей мировой войны. По его мнению, боевые действия охватят большую часть земного шара.