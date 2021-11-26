Дважды отсидевший рэпер сравнил Моргенштерна с наркодилерами

Дважды отбывавший тюремное наказание за грабеж и разбой рэпер Рома Жиган (Роман Чумаков) высказался на тему внимания Следственного комитета к Моргенштерну и сравнил артиста с наркодилерами. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

«Он столько сделал для этого — и говорил причем открыто, во всех интервью — что он здесь для того, чтобы сократить популяцию человечества на Земле и дебилизировать общество. Я вообще не удивляюсь, почему все это происходит и почему не произошло год назад и два года назад», — заявил Чумаков.

По мнению Жигана, Моргенштерн «делал более страшные вещи, чем любой барыга в районе, который продает детям наркотики». Он назвал творчество коллеги по музыкальному жанру продвигающим «все самое низменное, самое порочное».

25 ноября стало известно о том, что Моргенштерн уехал в ОАЭ на фоне обвинений главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина в том, что артист торгует наркотиками в социальных сетях. Адвокат музыканта Сергей Жорин заявил, что опасается давления правоохранителей на своего доверителя после выступления Бастрыкина.

Рома Жиган в 2002 году был осужден за грабеж и угон автомобиля и приговорен к 3,5 года колонии. В 2014 году был осужден к одному году в колонии за участие в разбойном нападении. Рэпер стал широко известен после того, как победил на телешоу «Битва за респект 3», в финале которого пожал руку Владимиру Путину. Он также вступал в конфликт с артистами Оксимироном и Шокком.