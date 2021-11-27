Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре на заводе в Дзержинске

Пострадавшие на заводе в Дзержинске находятся в состоянии средней степени тяжести

Рабочие, пострадавшие при пожаре на заводе боеприпасов в Дзержинске, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в региональном Минздраве.

«Двое пострадавших доставлены в медицинские организации Дзержинска. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, им оказывается необходимая помощь», — рассказали медики.

О ЧП на заводе по производству боеприпасов и взрывчатых веществ имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области стало известно утром 27 ноября. Согласно предварительным данным, в одном из цехов начался пожар, из-за которого произошло два взрыва.

Здание частично обрушилось. На месте работают оперативные службы. Соседние предприятия эвакуированы. Причинами пожара на заводе могли стать нарушение технологического процесса и неисправность оборудования.

