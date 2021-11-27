Названы приоритетные версии причин пожара на заводе боеприпасов в Дзержинске

«Интерфакс»: причиной пожара на заводе в Дзержинске могло стать неисправное оборудование

Причинами пожара на заводе боеприпасов в Дзержинске могли стать нарушение технологического процесса и неисправность оборудования. Такие приоритетные версии назвал «Интерфаксу» информированный источник.

«Рассматриваются различные версии, однако в приоритете — нарушение производственного процесса в цехе по производству ацетона», — сообщил он.

Ранее стало известно, что на заводе по производству боеприпасов и взрывчатых веществ имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области утром 27 ноября прогремело несколько взрывов.

Сообщалось, что пожар начался в одном из цехов. Здание частично обрушилось. Пострадали как минимум двое рабочих, их уже передали медикам. Соседние предприятия эвакуированы.