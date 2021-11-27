Раскрыты подробности банкета чиновников в день траура после ЧП на «Листвяжной»

Видеоблогер Тулиген Адамов раскрыл подробности банкета чиновников после взрыва на кузбасской шахте «Листвяжная». По его словам, бывший мэр Пропокопьевска Вячеслав Старченко присутствовал на торжестве в день траура, однако уехал до прибытия на место представителей общественности. Об этом пишут «Известия».

Адамов рассказал, что активистам удалось попасть в банкетный зал и сделать несколько снимков из-за невнимательности одного из гостей, который вышел покурить и забыл закрыть за собой дверь. Блогер отметил, что всего на праздничном мероприятии присутствовали около 20 человек.

Ранее отправленный в отставку за банкет в день ЧП на шахте «Листвяжная» бывший мэр Прокопьевска Вячеслав Старченко заявил, что никакого торжества в честь его вступления в должность не было. Он также сказал, что банкет снимал на видео «абсолютно неизвестный ему человек».

Вечером 26 ноября губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что Старченко отправлен в отставку за вечеринку в честь своего назначения на пост, которую он устроил во время траура в Кемеровской области. Он отметил, что у присутствующих на празднике «по-видимому, нет сердца», а позволившего себе банкет главу города отправили в отставку.

С 26 по 28 ноября в регионе был объявлен траур по горнякам и спасателям, которые погибли на шахте. ЧП в кузбасской шахте «Листвяжная» произошло утром 25 ноября, в результате аварии погиб 51 человек.

