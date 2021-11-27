Двух членов «Единой России» исключили из партии из-за банкета во время траура

«Единая Россия» выгнала из партии экс-мэра Прокопьевска за банкет во время траура

Уволенного мэра кузбасского города Прокопьевска Вячеслава Старченко и спикера горсовета Наталью Бурдину исключили из партии «Единая Россия». Об этом заявил секретарь Кузбасского реготделения ЕР, сенатор Алексей Синицын, передает РИА Новости.

По словам Синицына, партия приняла решение выгнать членов из-за банкета во время траура по погибшим на шахте «Листвяжная». Сенатор отметил, что именно Старченко и Бурдина должны были исполнить решение губернатора об объявлении траура. Оба чиновника лишились должностей.

Ранее видеоблогер Тулиген Адамов раскрыл подробности банкета чиновников. Адамов рассказал, что активистам удалось попасть в банкетный зал и сделать несколько снимков из-за невнимательности одного из гостей, который вышел покурить и забыл закрыть за собой дверь. При этом сам экс-мэр утверждает, что никакого торжества в честь его вступления в должность не было. Старченко также заявил, что банкет снимал на видео «абсолютно неизвестный ему человек», а сам он на мероприятии не присутствовал.