В США увидели скрытый смысл в отправке российских военных к границе с Украиной

Отправка войск к границе с Украиной может быть сигналом со скрытым смыслом для Запада, заявили в американском издании Bloomberg. Журналисты из США предполагают, что таким образом Москва дает понять, что готова при необходимости применить силу, однако это весьма маловероятно.

Авторы материала усомнились в намерении властей страны начать военные действия — по их мнению, это не входит в планы российского лидера Владимира Путина, который, как утверждается, «отлично умеет блефовать и держать Запад в напряжении».

«Близкие к Кремлю источники сообщают, что президент России не желает начала новой войны на территории Украины», — пишет издание, отмечая, что в создавшейся ситуации российский лидер должен «продемонстрировать готовность сражаться», чтобы предотвратить расширение Североатлантического альянса, которое он видит как «реальную угрозу безопасности» страны.

22 ноября руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, будто Россия готовится напасть на Украину и стягивает войска к границе. Вскоре об этом же написало издание Bloomberg со ссылкой на источники в американских спецслужбах. Россия опровергла все обвинения Украины и США в провокациях в Донбассе, добавив, что сообщения о подготовке войск — ложь.