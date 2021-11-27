Глава Кузбасса оценил силу взрыва в шахте «Листвяжная»

Губернатор Кемеровской области Цивилев: взрыв в шахте «Листвяжная» был очень сильным

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» оценил силу взрыва в шахте «Листвяжная». По его словам, он был очень сильным и вывел и строя все системы.

«Шахта после взрыва была полностью повреждена, выведены из строя все системы жизнеобеспечения, все системы контроля, все было уничтожено. Взрыв был очень большой силы», — пояснил глава Кузбасса.

Цивилев добавил, что горноспасатели прибыли в шахту «Листвяжная» спустя полчаса после взрыва. До это в первые 30 минут шахтеры осуществляли «самое ценное, самое важное» и помогали друг другу.

Ранее стало известно, что работы по поиску тел погибших горняков снова были приостановлены из-за скопившегося газа. В субботу, 27 ноября, из-под земли достали тела пятерых погибших. Они находились на глубине 365 метров.

Спасателям пришлось идти к людям 4,6 километра. Взрыв застал горняков на их рабочих местах. Личности погибших опознали коллеги, для дальнейшей работы будут приглашены родственники.

Чрезвычайное происшествие случилось на «Листвяжной» в четверг, 25 ноября. Погиб 51 человек, в их числе пятеро горноспасателей.

