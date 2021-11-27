Поисковые работы на шахте «Листвяжная» снова приостановили из-за газа

Работы по поиску тел погибших на шахте «Листвяжная» горняков снова приостановлены из-за скопившегося газа, рассказали в пресс-службе правительства Кемеровской области.

Как отметили специалисты, обстановка осложняется из-за газа, скопившегося под землей. Несмотря на это, аварийные работы на объекте идут круглосуточно. «Чтобы возобновить поиски, спасатели продолжают бурить скважины и закачивать азот», — подчеркнули в пресс-службе.

В субботу, 27 ноября, из-под земли достали тела пятерых погибших. Они находились на глубине 365 метров. Спасателям пришлось идти к людям 4,6 километра. Взрыв застал горняков на их рабочих местах. Личности погибших опознали коллеги, для дальнейшей работы будут приглашены родственники.

Чрезвычайное происшествие случилось на шахте в четверг, 25 ноября. Погиб 51 человек, в их числе пятеро горноспасателей. Ранее спасательные работы уже были приостановлены, затем их возобновили.