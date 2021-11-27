Махачев получил нового соперника в UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев получил нового соперника в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает ESPN MMA.

30-летний российский спортсмен подерется с американцем Бенеилом Дариушом. Их противостояние должно возглавить турнир UFC 26 февраля. Оба бойца уже дали согласие на проведение поединка. UFC пока не назвал место, где состоится ивент.

30 октября на турнире UFC в Абу-Даби Махачев одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером. После триумфа российский боец заявил о готовности драться за титул чемпиона в легком весе. Действующий обладатель пояса — бразилец Чарльз Оливейра.

Махачев уверенно выступает под эгидой UFC. Он демонстрирует серию из девяти победных поединков. Единственное поражение в рамках промоушена он потерпел в октябре 2015-го, уступив бразильцу Адриану Мартинсу.

Махачев — соратник экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Он также тренируется под началом Хавьера Мендеса в зале American Kickboxing Academy.