В Госдуме прокомментировали вечеринку российского мэра во время траура

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн прокомментировал вечеринку главы Прокопьевска Вячеслава Старченко во время траура в Кемеровской области. Депутат написал об этом в своем Telegram-канале.

После банкета российский мэр был отправлен в отставку.

По словам Хинштейна, вопрос партийной ответственности участников банкета во время траура в Кузбассе будет решаться на следующей неделе.

«Молниеносная реакция Сергея Цивилева — пример для подражания другим руководителям. Насколько омерзительно поведение прокопьевского "партхозактива", устроившего вечеринку в день траура, настолько же достойно — выглядит ответ губернатора. Он отреагировал предельно жестко, а не стал прячь в голову в песок, надеясь, что скандал не выйдет на федеральный уровень и сам по себе рассосется. Думаю, потому, что в отличие от этих гуляк, у Цивилева есть сердце», — написал депутат.

Вечером 26 ноября губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что глава Прокопьевска Вячеслав Старченко отправлен в отставку за вечеринку в честь своего назначения на пост, которую он устроил во время траура в Кемеровской области.

Ранее Цивилев объявил в регионе траур с 26 по 28 ноября по горнякам и спасателям, которые погибли на шахте. ЧП в кузбасской шахте «Листвяжная» произошло утром 25 ноября, в результате аварии погиб 51 человек, еще 63 пострадали.