Катя Лель ответила на приглашение врачей посетить больницы и морги

Певица Катя Лель в ответ на письмо врачей: я никогда не агитировала против вакцинации

Российская поп-певица Катя Лель, которую медики в числе других знаменитых антипрививочников пригласили посетить «красную зону», заявила, что никогда не агитировала против вакцинации от коронавируса. Артистка ответила на открытое письмо врачей на странице в Instagram.

«Вакцинация - это дело добровольное, как сказал наш президент, и я с ним абсолютно согласна. Я никогда не агитировала и не призывала кого-либо отказаться от этой процедуры, это должен быть свободный выбор каждого человека», — написала Лель.

Певица призвала россиян объединиться в «любви друг к другу», быть добрее и терпимее.

Ранее главврачи крупных ковидных больниц страны пригласили на «экскурсию» в больницы, где лежат пациенты с COVID-19, известных антиваксеров. Помимо Кати Лель, в их числе оказались актриса Мария Шукшина, певица Наталья Ветлицкая, телеведущий Оскар Кучера, музыкант Константин Кинчев, певец и композитор Юрий Лоза, лидеры КПРФ и «Справедливой России» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой и политолог Сергей Кургинян.

Авторы письма выразили надежду, что после такой «экскурсии» адресаты изменят свою позицию в отношении вакцинации и «меньше людей будет умирать».