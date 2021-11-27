Выдвинутый на «Оскар» российский фильм получил две награды фестиваля в Онфлере

Фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки», выдвинутый на «Оскар» от России, получил две награды фестиваля в Онфлере, посвященного российскому кино. Об этом сообщает ТАСС.

Лента завоевала Гран-при фестиваля, а сыгравшая в ней Милана Агузарова получила приз за лучшую женскую роль. Аналогичной награды была удостоена Виктория Толстоганова, появившаяся в драме «На дальних рубежах».

О том, что «Разжимая кулаки» выдвинули на «Оскар» от России, стало известно 25 октября. События кинокартины разворачиваются в небольшом шахтерском городке в Северной Осетии. Фильм рассказывает о семье и проблеме ухода детей из-под чрезмерной родительской опеки. Главные роли в нем исполнили Милана Агузарова, Алик Караев, Сослан Хугаев, Хетаг Бибилов, Арсен Хетагуров и Милана Пагиева.

В июле за свою работу Коваленко получила Гран-при конкурса «Особый взгляд» на 74-м Каннском кинофестивале. Программа «Особый взгляд» считается второй по значимости после основного конкурса фестиваля. На сцене приз получил продюсер фильма Александр Роднянский.