Глава российского города пробыл на посту один день из-за банкета во время траура

Мэра Прокопьевска Старченко уволили спустя день на посту из-за банкета во время траура

Глава Прокопьевска Вячеслав Старченко отправлен в отставку за вечеринку, которую он устроил в честь своего назначения на пост, во время траура в Кемеровской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Сергей Цивилев.

Очень сложно найти слова, которыми можно описать эту ситуацию. Таких слов просто нет. У людей, которые были на том банкете, по-видимому, нет сердца, раз они могли позволить себе в столь страшный и тяжелый для всех нас момент что-то праздновать и отмечать. Вячеслав Старченко уже отправлен в отставку Сергей Цивилев

Бывший глава Прокопьевска вступил в свою должность 25 ноября. Таким образом, он пробыл на посту один день.

Накрытые столы и много гостей

Накануне вечеринка в честь назначения Старченко попала на видео. Ролик опубликовал Mash в своем Telegram-канале.

На кадрах видны накрытые столы и, по меньшей мере, 15 гостей. Автор видеоролика спрашивает у собравшихся, проходит ли в зале корпоратив, и предупреждает их о ведущейся в прямом эфире съемке. Затем один из присутствующих выталкивает оператора в коридор.

Молниеносная реакция

На вечеринку во время траура и последующую отставку Старченко отреагировали в Госдуме. Так, заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн прокомментировал банкет экс-мэра в своем Telegram-канале.

По словам Хинштейна, вопрос партийной ответственности участников банкета во время траура в Кузбассе будет решаться на следующей неделе. Политик подчеркнул, что Цивилев отреагировал предельно жестко, но справедливо. Губернатор не стал «прятать голову в песок», надеясь, что скандал не выйдет на федеральный уровень, считает Хинштейн.

Молниеносная реакция Сергея Цивилева — пример для подражания другим руководителям. Насколько омерзительно поведение прокопьевского "партхозахтива", устроившего вечеринку в день траура, настолько же достойно — выглядит ответ губернатора Александр Хинштейн

Крупнейшая трагедия с 2010 года

Об аварии на шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области стало известно утром 25 ноября. Сообщалось, что в шахте загорелась угольная пыль и дым заполнил штреки. Другой причиной случившегося называют взрыв метана. По словам коллег и вдов погибших шахтеров, его уровень зашкаливал задолго до аварии.

По актуальным данным, в шахте погибли 52 человека: 47 горняков и 5 спасателей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора, проверявших «Листвяжную». Кроме того, после ЧП были задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка. Трагедия на шахте «Листвяжная» стала крупнейшей по числу жертв с 2010 года, однако далеко не самой страшной по числу жертв в Кемеровской области — в 2000-х годах в шахте «Ульяновская» погибли 110 горняков, в шахте «Распадская» — 91 человек.

По словам главы региона, поиски тел погибших на «Листвяжной» после завершения ее консервации займут не день и не неделю, на это может потребоваться месяц.

Я просто хочу сказать, чтобы никто не рассчитывал, что это будет один день, или два дня, или три дня. Это будет и не неделю. Это может быть и месяц Сергей Цивилев

Трехдневный траур

26 ноября в Кемеровской области начался трехдневный траур по горнякам и спасателям, погибшим на «Листвяжной». Об этом объявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. В четверг, 25 ноября, он встретился с родственниками горняков, которые в настоящее время находятся в шахте.