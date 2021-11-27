Глава российского города пробыл на посту один день из-за банкета во время траура

Глава Прокопьевска Вячеслав Старченко отправлен в отставку за вечеринку, которую он устроил в честь своего назначения на пост, во время траура в Кемеровской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Сергей Цивилев.
Бывший глава Прокопьевска вступил в свою должность 25 ноября. Таким образом, он пробыл на посту один день.
Накрытые столы и много гостей
Накануне вечеринка в честь назначения Старченко попала на видео. Ролик опубликовал Mash в своем Telegram-канале.
На кадрах видны накрытые столы и, по меньшей мере, 15 гостей. Автор видеоролика спрашивает у собравшихся, проходит ли в зале корпоратив, и предупреждает их о ведущейся в прямом эфире съемке. Затем один из присутствующих выталкивает оператора в коридор.
Молниеносная реакция
На вечеринку во время траура и последующую отставку Старченко отреагировали в Госдуме. Так, заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн прокомментировал банкет экс-мэра в своем Telegram-канале.
По словам Хинштейна, вопрос партийной ответственности участников банкета во время траура в Кузбассе будет решаться на следующей неделе. Политик подчеркнул, что Цивилев отреагировал предельно жестко, но справедливо. Губернатор не стал «прятать голову в песок», надеясь, что скандал не выйдет на федеральный уровень, считает Хинштейн.
Крупнейшая трагедия с 2010 года
Об аварии на шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области стало известно утром 25 ноября. Сообщалось, что в шахте загорелась угольная пыль и дым заполнил штреки. Другой причиной случившегося называют взрыв метана. По словам коллег и вдов погибших шахтеров, его уровень зашкаливал задолго до аварии.
По актуальным данным, в шахте погибли 52 человека: 47 горняков и 5 спасателей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора, проверявших «Листвяжную». Кроме того, после ЧП были задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка. Трагедия на шахте «Листвяжная» стала крупнейшей по числу жертв с 2010 года, однако далеко не самой страшной по числу жертв в Кемеровской области — в 2000-х годах в шахте «Ульяновская» погибли 110 горняков, в шахте «Распадская» — 91 человек.
По словам главы региона, поиски тел погибших на «Листвяжной» после завершения ее консервации займут не день и не неделю, на это может потребоваться месяц.
Трехдневный траур
26 ноября в Кемеровской области начался трехдневный траур по горнякам и спасателям, погибшим на «Листвяжной». Об этом объявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. В четверг, 25 ноября, он встретился с родственниками горняков, которые в настоящее время находятся в шахте.