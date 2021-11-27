Убийца «колбасного короля» сымитировал самоубийство для побега из СИЗО

Обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова Александр Мавриди готовится к еще одному побегу из СИЗО. Об этом сообщает член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Подмосковья Александр Мальцев, передает РИА Новости.

По словам Мальцева, для очередного побега киллер попытался сымитировать самоубийство.

Мавриди, который обвиняется в убийстве владельца заводов «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова, в августе 2021 года вместе с четырьмя другими арестантами сбежал из изолятора временного содержания в подмосковной Истре.

У Мавриди, который был в бегах целый месяц, при задержании обнаружили рюкзак, набитый деньгами. По оперативным данным, деньгами его снабдили знакомые из-за рубежа — он забрал денежные средства из тайника.