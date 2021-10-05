Раскрыто происхождение набитого деньгами рюкзака у сбежавшего из ИВС Истры

Раскрыто происхождение крупной суммы денег, которой был набит рюкзак Александра Мавриди, пойманного после побега из истринского ИВС. Об этом РИА Новости рассказал заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета России по Московской области (СКР) Руслан Юсупов.

По его словам, беглеца снабдили деньгами его зарубежные друзья. Оказавшись на свободе, Мавриди насобирал у разнорабочих по 50 и 100 рублей. Как только у него появилась нужная сумма, он купил самый дешевый телефон и сим-карту, и стал звонить знакомым с просьбой о деньгах. Юсупов отметил, что у Мавриди отличная память, поэтому все номера телефонов были у него в голове.

Поскольку у беглеца не было возможности получить перевод по официальным каналам, другой знакомый, получив деньги, спрятал наличность в тайнике в лесу и отправил координаты Мавриди. Он пришел на указанное место и выкопал закладку.

После задержания в рюкзаке у беглеца были найдены три тысячи долларов, 1350 евро, 70 тысяч рублей.

Расследование дела в отношении Мавриди почти завершено.

В ночь на 6 августа из подмосковного изолятора совершили побег пятеро заключенных, четверых поймали почти сразу, Мавриди через месяц. Он находился под стражей в ИВС Истры по обвинению в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова, которое было совершено в ночь на 2 ноября 2020 года.

17 сентября стало известно, что четырем сбежавшим из подмосковного ИВС вынесли приговор. Суд назначил им наказание в виде заключения в колонии на срок от шести до 11 лет.