Названы условия лишения наследства

Суд может признать гражданина недостойным получения наследства в случае его попытки подделать завещание. Условия, при которых родственников умершего могут лишить возможности получить имущество, РИА Новости назвали юристы.

По словам специалистов, лишить гражданина наследуемого имущества может только суд, основываясь на доказательствах других лиц, имеющих право на получение наследства. Подделка завещания считается одним из наиболее распространенных условий, на основании которого родственники лишаются права на владение. За подобный поступок также может грозить уголовное преследование с лишением свободы сроком до двух лет.

В списке условий лишения наследства оказались заключение фиктивного брака, что должно быть доказано, и оказание давления на наследодателя или его родственников с целью получить часть имущества или увеличить свою долю наследства при составлении завещания. Без наследства могут остаться граждане, которые были лишены родительских прав, а также те, кто не ухаживал за наследодателем по предписанию суда, или поспособствовал ухудшению его здоровья. Подобные обвинения должны быть доказаны в судебном порядке.

Ранее юрист напомнил о необходимости платить долги за унаследованное жилье, так, наследнику переходят задолженности по ипотеке и жилищно-коммунальным услугам. Он может быть освобожден от части долга, которая превышает сумму полученного имущества. Специалист посоветовал перед вступлением в наследство собрать полную информацию о долгах умершего, чтобы понимать свои обязанности.